×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sinan Akçıl anlattı: Metin Arolat ile bağlantıya geçtim

Güncelleme Tarihi:

#Metin Arolat#Sinan Akçıl#Vefat
Sinan Akçıl anlattı: Metin Arolat ile bağlantıya geçtim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 08:10

Sinan Akçıl, DreamTürk ekranlarında yayınlanan ve Sertaç Akkaya ile Emel Yalçın’ın sunduğu ‘Müzik Evi’ne konuk oldu.

Haberin Devamı

Şarkıcı, Metin Arolat’ın vefatından sonra hissettiklerini şu sözlerle anlattı: “Metin’i 20 yıldır görmüyordum. Bende olan cep telefonu numarasını aradım ama ulaşılamıyordu. 2 saat sonra da vefat haberini okudum. Enerjiye inanır mısınız bilmiyorum ama ben resmen Metin’le bağlantıya geçtim. Evinden çıkmazdı, çok duygusaldı. Babası da kalp krizinden vefat etmişti. 52 yaşında gencecik bir adamı kaybettik. Yaşarken değer verildi mi, verilmedi! Küçük mekânlarda sahne alan pop şarkıcısıydı. Metin Arolat’ın bir sinema filmi olmalıydı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metin Arolat#Sinan Akçıl#Vefat

BAKMADAN GEÇME!