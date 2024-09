Metin Arolat 16 gün önce konuk olduğu programda yaşadığı zor günü anlatmıştı: Böyle mi ölecekmişim!

Haberin Devamı

Ünlü sanatçının 5 Eylül'de yakın dostu Armağan Çağlayan'ın Youtube'da ki programına konuk olduğu ortaya çıktı. Arolat, 19 Eylül'de yayınlanan programda yıllar önce ölümden döndüğü anları anlatmış...

"Çeşme'de bir arkadaşımın evindeydim. Onlar İstanbul'a döndüler ben kaldım. Sabah bana da not yazmışlar 'dolapta et yaptım, yersin'... Ben kalktım, dolabı açtım, etten bir parça ağzıma attım... Çiğnedim yutmaya çalıştım, yutamadım. Boğazımda takıldı. Su içtim, burnumdan çıktı. Nefesin gramı yok... Elimi soktum, dişlerim ellerimi kanattı. Orada bir şeye değdim ama alamadım. Giderek tansiyonum düşüyor. Dedim 'bu kadar hayat'... Yere düştüm, gözümü açtım havuz var. Keşke havuza atlasaydım diye düşündüm. Giderek havuz uzaklaştı, bir beyazlıklar falan... Ölüyorum diye düşünmedim. Son anda şunu düşündüm ; şimdi beni burada bulacaklar. Elalemin evinde. Ozaman annem yaşıyordu. Annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak. Çok üzülecek. üstümde başımda ne var? Burada mı ölecekmişim! Gerçekten hayatla yüzleşme gibi bir an ve gittim ben. İçimden 'Arkadaşlarım İstanbul'da... günler sonra gelecekler beni burada kokmuş bulurlar herhalde' diyorum... Gittim ben, bilinç kapalı. Sonra birden bir titreşimle uyandım. Bir böğürme. Sanırım şarkı söylemek, diyafram kullanabilmek bu işe yaradı hayatımda. Uğraşıp çıkaramadığım o parça yerinden oynadı ve ben hayatımın en güzel nefesini aldım."

Metin Arolat, art arda yaşadığı kayıplarla ilgili de şunları söylemiş:

"Yasın bir süresi vardır. Bende bütün bir ömür sürüyor o yas. Annem ölene kadar abimin yasını tuttum. Şimdi 'Anne ne olursun bu gece rüyama girme' diyorum. Çünkü rüyamda hep annemi kurtarmaya çalışıyorum... Oradan oraya kucağımda taşıyorum. Garip garip rüyalar görüyorum... Kötü hissettiğim bir dönemdi Lape'ye yattım. 10 gün falan yatırdılar beni. Yemin ederim çocukluğumdaki halimle çıktım oradan. "