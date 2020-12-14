Mete Yavaşoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Mete Yavaşoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yavaşoğlu, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar gibi yapımlarda yer almıştı.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Mete Yavaşoğlu, 5 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya geldi. Üvey Baba dizisi ile dikkat çeken oyuncu tiyatro oyunu, sinema ve televizyon dizilerinde yer aldı.

Hayat Dediğin, Akasya Durağı, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar,Ruhsar, Kaynanalar gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Bizim Sokak dizinde de oynadı.

Seslendirmendik de yapan oyuncu Temel Reis çizgi filminde Kabasakal'ı seslendirdi.