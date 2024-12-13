Mete Atatüre kimdir, nereli, kaç yaşında? Duygu Sarışın ile adı anılan Mete Atatüre'nin kariyeri ve biyografisi

Haberin Devamı

Profesör Mete Atatüre, kuantum fiziği üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınan bir fizikçidir. Şu anda Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Atatüre, aynı zamanda birçok uluslararası ödülün sahibidir. Peki, Mete Atatüre kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

METE ATATÜRE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?