Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta için eşinden açıklama!

Son zamanlarda Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Dün Akşam saatlerinde Mesut Akusta’nın eşi sosyal medya hesabından açıklama yaparken oyuncunun sağlık durumu merak edilmeye başlandı. İşte Mesut Akusta ile ilgili son gelişmeler…

MESUT AKUSTA'YA NE OLDU?

Teşkilat dizisinin Mete’si Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi. Zorlu bir ameliyattan çıkan Akusta’nın eşi sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Mesut Akusta eşi Şafak Özbir Akusta açıklamasında; “ Herkese merhabalar eşim Mesut ofiste bugün beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür… Şu anda yoğun bakımda…” dedi.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'da Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır. Şimdilerde ise beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Akusta’nın sağlık durumunun iyiye gitmesi bekleniyor.

MESUT AKUSTA DİZİLERİ

2021: Teşkilat- Mete

2018: Börü- İrfan Aladağ

2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem

2016: Köroğlu- Bolu Beyi

2013: Karagül- Kendal Şamverdi

2011: Ay Tutulması- Şevket

2009: Ezel

2009: Umut- Turan Bey

2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

2008: İpsiz Recep- Şerif

2007: Sessiz Fırtına

2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

2003: Kurşun Yarası- Rıza

2001: Benimle Evlenir Misin?

2001: Güz Gülleri

1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Deli Yürek- Burhan

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