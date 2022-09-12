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'Mesafeli değiliz, ben Nihal'i çok seviyorum'

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#Berker Güven#Nihal Yalçın#Hadise
Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 10:31

Kanal D’nin “Üç Kız Kardeş” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Berker Güven önceki gün oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın’la Cihangir’de görüntülendi.

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Geçtiğimiz günlerde birlikte objektife takılan ve muhabirleri görünce aralarındaki mesafeyi açan âşıklar bu kez birbirlerine sarılarak poz verdi.

Berker Güven, “Geçenlerde bizim için ‘birbirlerine mesafeliler’ diye yazmışsınız. Ben Nihal’i çok seviyorum ve ona âşığım, o benim canım. Ona nasıl mesafeli olurum? Lütfen bunu düzeltin” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum

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Suskunluk ‘Hadise’si

İş insanı Mehmet Dinçerler önceki akşam Ortaköy’de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. İş insanı, Hadise ile evlilikleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Dinçerler’in parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Çiftin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia ediliyor. (Sayit DURMAZ)

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Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum

Tiyatroda evlendiler

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Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum

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Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum

Eğlenme günü

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Mesafeli değiliz, ben Nihali çok seviyorum

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#Berker Güven#Nihal Yalçın#Hadise

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