'Mesafeli değiliz, ben Nihal'i çok seviyorum'

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Geçtiğimiz günlerde birlikte objektife takılan ve muhabirleri görünce aralarındaki mesafeyi açan âşıklar bu kez birbirlerine sarılarak poz verdi.

Berker Güven, “Geçenlerde bizim için ‘birbirlerine mesafeliler’ diye yazmışsınız. Ben Nihal’i çok seviyorum ve ona âşığım, o benim canım. Ona nasıl mesafeli olurum? Lütfen bunu düzeltin” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Suskunluk ‘Hadise’si

İş insanı Mehmet Dinçerler önceki akşam Ortaköy’de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. İş insanı, Hadise ile evlilikleri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Dinçerler’in parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Çiftin bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia ediliyor. (Sayit DURMAZ)

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Tiyatroda evlendiler

Oyuncu çift Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu önceki akşam Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda evlendi. Kaptan’a Bora Onur ile Elif Durdu, Cercisoğlu’na ise Hakan Altıner ile Dilek Türker şahit oldu. İkiliyi çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncusu yalnız bırakmadı.

Ağaçtan mango topladı

Ivana Sert geçtiğimiz gün Gazipaşa’daki yılın ilk mango hasadına katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Tropikal Meyve Üreticisi Mustafa Ezici de mangoya dair bilgiler verdi. Mango ağacından topladığı meyvenin tadına bakan Sert, ürünlerin lezzetinden övgü ile bahsetti: “Her yönden faydası var. Aç kaldığınız zamanlarda bir mango yemek doyurucu olur. Şu anda ilk defa mango ağacını görme fırsatım oldu. Biraz önce çiftçilerle konuştum. Bu işi severek yapıyorlar. Her ağaca bir isim vermişler.”

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Eğlenme günü

Alişan önceki gün oğlu Burak ve yeğeni Ceylan’la Metropol İstanbul’daydı. Şarkıcı, alışveriş merkezindeki HupaLupa Aile Eğlence Merkezi’nde keyifli bir gün geçirdi. Alişan, “Bugün oğlum ve yeğenimle eğlenmeye geldik. Çocuklar da ben de çok keyifli bir gün geçiriyoruz” dedi.