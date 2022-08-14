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Meryem Uzerli yeni yaşını Urla’da kutladı!

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#Meryem Uzerli#Meryem Uzerli Doğum Günü#Hürrem Sultan
Meryem Uzerli yeni yaşını Urla’da kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:44

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan’la ünlenen Meryem Uzerli, 12 Ağustos’ta 39 yaşına girdi.

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Başrolünü üstlendiği ‘Ru’ dizisinin çekimleri için kızlarıyla İzmir-Urla’ya yerleşen oyuncu, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı.

Bir otelde kutlama yapan Uzerli, o günden kareleri Instagram hesabında paylaştı ve doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti:

Meryem Uzerli yeni yaşını Urla’da kutladı

“Tüm mesajlarınız, aramalarınız, e-postalarınız için çok teşekkür ederim. Doğum günümü bu kadar özel kılan herkese çok teşekkürler... Böyle insanlarla çevrili olduğum için çok mutluyum, nice güzel yürekli insanlar, güzel ruhlar.”

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