Meryem Uzerli yeni yaşını Urla’da kutladı!

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Başrolünü üstlendiği ‘Ru’ dizisinin çekimleri için kızlarıyla İzmir-Urla’ya yerleşen oyuncu, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı.

Bir otelde kutlama yapan Uzerli, o günden kareleri Instagram hesabında paylaştı ve doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti:

“Tüm mesajlarınız, aramalarınız, e-postalarınız için çok teşekkür ederim. Doğum günümü bu kadar özel kılan herkese çok teşekkürler... Böyle insanlarla çevrili olduğum için çok mutluyum, nice güzel yürekli insanlar, güzel ruhlar.”