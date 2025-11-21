Meryem Uzerli: Tekrar anne olabilirim!

Haberin Devamı

Meryem Uzerli önceki gün reklam yüzü olduğu Morlin Bron’ın CNR’da gerçekleşen gözlük fuarındaki standında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Lara Jemin ve Lily Koi adında çocuklarıyla Berlin’de yaşayan oyuncu, “4-5 günden fazla bir yere gitmem gerekirse çocuklar benimle geliyor. Daha kısa seyahatlere getirmiyorum” dedi.

Uzerli, “Tekrardan anne olmak ister misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Tekrardan anne olmam diyemem. Kesin konuşmak doğru olmaz.”

Özel hayatına dair konuşan oyuncu, “Şu an hayatımda biri yok. Bu tercih meselesi değil daha çok kısmet” dedi.

TELEVİZYON İÇİN ŞANSIM YOK

Meryem Uzerli, 2026 yılı için hazırlık sürecinde olduğunu söyleyerek televizyona dönüş konusundaki sorulara şu yanıtı verdi:



“2026 yılının hazırlık süreci içindeyim. Yeni sezon içinse net bir şey söyleyemiyorum. Bir şeyler imzalamak üzereyiz ama bakacağız. Televizyona bir dizi yaparsam çocuklarımı haftada bir gün görme şansım olur. O zaman çocuklar için enerjim kalmaz. O yüzden televizyon için şansım yok. Dijital projelere odaklıyım şu an.” Oyuncu, çocukları nedeniyle daha çok çizgi film izlediğini belirtti: “Ben şu an projeleri takip edemiyorum. Daha çok çizgi filmleri takip ediyorum.”

ÇEKİMLER KOMİKTİ

Meryem Uzerli, “Yakın zamandaki reklam çekimlerim çok komik geçti. Gözlük benim için çok önemli. Bende de çok var. 25 tane falan gözlüğüm vardır” dedi.

DOLGU YAPTIRDIM

Meryem Uzerli, karın gerdirme ameliyatına karşı olduğunu belirtti: “Bu ameliyat çok tehlikeli. Asla böyle bir şey yaptırmam. Estetik ise kendinle alakalıdır. Fakat botoks da dolgu da yaptırdım.”