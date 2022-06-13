Meryem Uzerli: Beni Öykü Karayel oynasın

Haberin Devamı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması’nda düzenlenen “Sinema Söyleşileri”nin son konuğu Meryem Uzerli oldu. Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan oyuncu, bir gün hayatı beyazperdeye aktarılırsa filmin adının “Her Zaman Umut” olmasını istediğini söyledi. Uzerli, kendisini canlandıracak oyuncu için de “Yeni jenerasyondan en beğendiğim kadın oyuncu Öykü Karayel. Beni canlandıracak kişi Öykü olabilir” dedi.

TÜRK SİNEMASI GURUR VERİYOR

Türk sineması hakkında da konuşan Meryem Uzerli, elde edilen başarıların kendisini gururlandırdığını söyledi: “Hangi ülkeye gidersem gideyim Türk sineması ve Türk dizilerinden bahsediyorlar. Ülkemizde inanılmaz yetenekli oyuncular, yönetmenler, projeler var. Bu başarıları duyuyor olmak beni çok mutlu ediyor.”

Haberin Devamı

En çok ‘Dişi Bond’u canlandırmak istediğini dile getiren ve “Bütün Bond’lar erkek, bence dişi Bond da olabilir” diyen Uzerli, “Elinize sihirli bir değnek verilse, dizi ve sinema sektöründe ilk neyi değiştirirdiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyicide aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler çekilmeli. Sihirli değneğim olsa, kadınların dizilerde aldatıldığı sahneleri çıkarmak için kullanırdım.”

Hürrem ya da Suzi diyorlar

Meryem Uzerli, “Yurtdışında oynadığınız karakterlerin hangisiyle tanınıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ülkeye göre değişiyor. Bazen ‘Suzi’ diyorlar, bazen ‘Hürrem’. Bazı ülkelerde de ‘Annemin Yarası’ filminden ‘Marija’ diyorlar. Oynadığım tüm karakterler bende iz bıraktı.”