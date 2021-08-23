Meryem Boz kimdir, nereli, kaç yaşında? Türk Milli Voleybol oyuncusu Meryem Boz başarıları

Tokyo Olimpiyatları 2020 elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen milli voleybolcu Meryem Boz'un hayatı ve başarıları merak ediliyor. Peki, Türk Milli Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Meryem Boz hakkında merak edilen tüm detaylar…

MERYEM BOZ KİMDİR?

1.90 cm boyundaki Meryem Boz, 3 Şubat 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk milli voleybolcu olan Meryem Boz, Pasör Çaprazı pozisyonunda görev alıyor. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta 85 sayı üreterek turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Meryem Boz, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giymektedir.

MERYEM BOZ BAŞARILARI

Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, Kadın Voleybol A Milli Takımı’ndaki başarıları şu şekilde;

• 2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,

• 2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,

• 2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,

• 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,

• 2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.

• 2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin en başarılı oyuncusu (MVP) seçilmiştir.

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