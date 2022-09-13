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Merve Şarapcıoğlu eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldatmıştı

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#Merve Şarapcıoğlu#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy
Merve Şarapcıoğlu eski eşi Berk Oktayı suçladı: Beni Yıldız’la aldatmıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 08:02

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Oktay’ın eski eşi Merve Şarapcıoğlu ise dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak ilginç açıklamalarda bulundu.

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Şarapçıoğlu, oyuncunun evli olduğu dönem kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy’la aldattığını iddia etti:

“Berk’ten şiddet gördüm, aldatıldım. Bu arada evliyken Berk, ‘Savaşçı’ dizisinde şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim.”

Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, beraatına karar verildiğini de açıkladı:

“Duruşma günü ile düğünleri aynı zamana denk gelmese konuşmazdım. İlahi adalet. Berk adını bir daha duymak istemiyorum.”

Merve Şarapcıoğlu eski eşi Berk Oktayı suçladı: Beni Yıldız’la aldatmıştı

Merve Şarapcıoğlu ve Berk Oktay 2016 yılında evlenmiş çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Çekişmeli geçen sürecin ardından ikili yollarını ayırmıştı.

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Merve Şarapcıoğlu eski eşi Berk Oktayı suçladı: Beni Yıldız’la aldatmıştı

Berk Oktay geçtiğimiz günlerde hayatını oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile birleştirdi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti.

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Düğüne ünlü isimler akın etti
#YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY#BERK OKTAY
Düğüne ünlü isimler akın etti!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

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#Merve Şarapcıoğlu#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy

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