Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar çetesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık’ta operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanamadı.

Yapılan araştırmada Turan Yıldırım’ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi. Yıldırım’ın 15 Ocak’ta yurtdışına kaçmasına yardım eden şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.