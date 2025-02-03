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Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı

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#Merve Özbey#Kenan Koçak#Sarallar Çetesi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:34

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in işinsanı eşi Kenan Koçak önceki gün gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar çetesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık’ta operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanamadı.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı

Yapılan araştırmada Turan Yıldırım’ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi. Yıldırım’ın 15 Ocak’ta yurtdışına kaçmasına yardım eden şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.

 

 

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#Merve Özbey#Kenan Koçak#Sarallar Çetesi

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