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Merve Özbey sağlık durumunu anlattı: Dualarınızı eksik etmeyin

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#Merve Özbey#Ameliyat#Enfeksiyon
Merve Özbey sağlık durumunu anlattı: Dualarınızı eksik etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:47

Geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gören Merve Özbey, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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 30 Ağustos’a kadar olan bütün konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı, sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Uzunca bir süredir uğraşıyoruz fakat son dönemde bir enfeksiyon gelişti ve bu enfeksiyon artık durmam gerektiğini söyledi. Doktorlarım da en doğrusunun bu olduğuna karar verdi. İyiyim, gün geçtikçe daha iyi olacağım inşallah. En kısa zamanda evime sonra da sizlere kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin.”

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#Merve Özbey#Ameliyat#Enfeksiyon

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