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Merve in İstanbul

#Merve Boluğur#Moda#Stil
Merve in İstanbul
Hande Can

"Emily in Paris" dizisi son zamanlarda birçok kişiye ilham olmuş olacak ki herkesi parizyen şıklık içinde görmeye başladık.

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Merve Boluğur da bu furyaya katılanlardan.
Kısa deri ceketi üzerine taktığı şalın bağlama şekli ve rengine bayıldım.
Fransız stili şapkası da gayet yakışmış.
Tek beğenmediğim, o kaba botlar.
Ne marka olursa olsun, kim giyerse giysin beğenemiyorum o formları.

Merve in İstanbul

Her geçen gün daha iyiye gidiyor 

Pelin Karahan’ın yıllar içinde oturttuğu tarzını beğeniyorum.
Özellikle aksesuvar kullanımında cesur olması, kışın bol bol şapka kullanması ve kendine yakışan tonları bulması çok güzel.
Şapkanın tonundan, Nike’ın logosunun tonuna kadar uyuma dikkat etmesi bu işi bildiğinin göstergesi.
Bu fotoğrafa bakınca son derece şık ve cool bir kadın görüyorum. Bravo.

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Merve in İstanbul

Rock chic (Serenay Aktaş)

Büstiyerin duruşu ve seksapalitesi nefis.

Dolayısıyla göz kirli postalları ve iri gösteren pantolon kalıbını görmüyor.
Bu tavrı hafif ve doğal makyaj ile tamamlamasına ayrıca bayıldım.
Abartıdan uzak ama hâlâ çok iddialı.

Merve in İstanbul

Aura önemli (Ahsen Eroğlu)

Bazı insanların aurası çok yüksektir. Pazardan bile giyinse marka durur.

Bazı insanların ise hiç aurası yoktur. Ne giyerse giysin zorlama durur.
Ama enerji başka bir şey. Ahsen Eroğlu’nu stili ile değil, o güzel enerjisi ile değerlendirmek lazım.
Kıyafetleri çok güzel taşımış...

Merve in İstanbul

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.
Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.
Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.
Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.
Ben bu duruşu çok beğendim.

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Merve in İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Merve Boluğur#Moda#Stil

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