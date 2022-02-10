Merve in İstanbul

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Merve Boluğur da bu furyaya katılanlardan.

Kısa deri ceketi üzerine taktığı şalın bağlama şekli ve rengine bayıldım.

Fransız stili şapkası da gayet yakışmış.

Tek beğenmediğim, o kaba botlar.

Ne marka olursa olsun, kim giyerse giysin beğenemiyorum o formları.

Her geçen gün daha iyiye gidiyor

Pelin Karahan’ın yıllar içinde oturttuğu tarzını beğeniyorum.

Özellikle aksesuvar kullanımında cesur olması, kışın bol bol şapka kullanması ve kendine yakışan tonları bulması çok güzel.

Şapkanın tonundan, Nike’ın logosunun tonuna kadar uyuma dikkat etmesi bu işi bildiğinin göstergesi.

Bu fotoğrafa bakınca son derece şık ve cool bir kadın görüyorum. Bravo.

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Rock chic (Serenay Aktaş)

Büstiyerin duruşu ve seksapalitesi nefis.

Dolayısıyla göz kirli postalları ve iri gösteren pantolon kalıbını görmüyor.

Bu tavrı hafif ve doğal makyaj ile tamamlamasına ayrıca bayıldım.

Abartıdan uzak ama hâlâ çok iddialı.

Aura önemli (Ahsen Eroğlu)

Bazı insanların aurası çok yüksektir. Pazardan bile giyinse marka durur.

Bazı insanların ise hiç aurası yoktur. Ne giyerse giysin zorlama durur.

Ama enerji başka bir şey. Ahsen Eroğlu’nu stili ile değil, o güzel enerjisi ile değerlendirmek lazım.

Kıyafetleri çok güzel taşımış...

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.

Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.

Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.

Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.

Ben bu duruşu çok beğendim.

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