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Merve Dizdar: Sosyal medyayı sevmiyorum

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#Merve Dizdar#Oyuncu#Nişantaşı
Merve Dizdar: Sosyal medyayı sevmiyorum
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 08:14

MERVE Dizdar önceki gün Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Dizdar, iş olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini ifade etti:

“Yoğun bir sezon oluyor. Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım, geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu.”

Oyuncu, ayrıca sosyal medya hesaplarını kullanmayı sevmediğini açıkladı:

“Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum. Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Sosyal medya kullanamadığım için oradan reklam teklifi de gelmiyor.” 

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#Merve Dizdar#Oyuncu#Nişantaşı

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