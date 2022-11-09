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Merve Dizdar: Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim

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#Merve Dizdar#MASUMLAR APARTMANI#KELEBEK
Merve Dizdar: Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 09:38

Merve Dizdar, ReTouch Mag’in yeni sayısına konuk oldu.

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Oyuncu, aşka bakışını şöyle anlattı: “Âşık olmak güzel bir şey. Herkes âşık ve mutlu olsun. Daha başka bir bakışım yok bu konuda.”

Dizdar, “Şu an olduğun kadından memnun musun, kendinde değiştirmek istediğin bir huy var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii değiştirmek istediğim çok huyum var. Ama paniklemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Farkındayım. Kendimin iyi halini gün be gün yakalamaya çalışıyorum. Dahası yok. Şu an elimden bu geliyor. Şu an olduğum kişiden memnunum. Daha iyisi hep vardır tabii ama ben böyle iyiyim. Kötü huylarımı değiştirmeye, en azından törpülemeye çalışıyorum. Değişim iyidir.”

Merve Dizdar: Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim

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BU DA BENİM SINAVIM!

Merve Dizdar, oyunculuğunun beğenilmesi hakkında ise şunları söyledi: “Her zaman daha iyisi vardır bilgisiyle asla tatmin olamıyorum. Fakat alıştım buna. Çok yıpratıcı bir şey biliyorum ama bu da benim sınavım. Sonrasında kendime iyi davranıyorum merak etmeyin. Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. En sevdiğim mesleği yapıyorum.”

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