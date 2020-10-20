Merve Boluğur kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Merve Boluğur dizileri ve filmleri

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

2006-2007 yıllarında yayımlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise Zeynep karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırmıştır.

Kadir Has Üniversitesinin hazırlığında kalmış ve bırakmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.