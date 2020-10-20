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Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Merve Boluğur dizileri ve filmleri

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Merve Boluğur kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Merve Boluğur dizileri ve filmleri
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Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde yer alan Merve Boluğur, belirli dönemlerde yaptığı paylaşımlar dolayısıyla araştırılan isim olmaya devam ediyor. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Merve Boluğur, kendi ismini taşıyan bir kozmetik firması kurmuştur. Peki, Merve Boluğur kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Merve Boluğur dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 

2006-2007 yıllarında yayımlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise Zeynep karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırmıştır.

Kadir Has Üniversitesinin hazırlığında kalmış ve bırakmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Sinema ve TV Filmleri
YılBaşlıkRolüNotlar
2006Keloğlan Karaprense KarşıBirgülYardımcı Karakter
2007GomedaAysenYardımcı Karakter
2008Hoşçakal GüzinBaharYardımcı Karakter
TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2006-2007Acemi CadıAyşegülBaşrol Oyuncusu
2007Aşk YenidenEylülBaşrol Oyuncusu
2009Kül ve AteşHayal İsfendiyarYardımcı Karakter
2010-2011Küçük SırlarAyşegül YalçınBaşrol Oyuncusu
2011-2013Kuzey GüneyZeynep ÇiçekBaşrol Oyuncusu
2013-2014Muhteşem YüzyılNurbanu SultanYardımcı Karakter
2017İçimdeki FırtınaEzgi Kara BademliBaşrol Oyuncusu
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