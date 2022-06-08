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Merve Boluğur: İstersem saniyesinde koluma birini takarım

#Merve Boluğur#Nehra Boluğur#Gülşen
Merve Boluğur: İstersem saniyesinde koluma birini takarım
Behlül AYDIN

Single çıkarma hazırlığında olan Merve Boluğur, aşk hayatı hakkında konuştu: “İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim iki dakikamı, bir dakika mı hatta saniyemi alır.”

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Merve Boluğur önceki gün annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oyuncu, şu sıralar kalbinin boş olduğunu belirtti:
“Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim iki dakikamı, bir dakika mı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Derin bağlar kurmayı… Ondan seçici davranıyorum.”

Merve Boluğur: İstersem saniyesinde koluma birini takarım


Seksi ve kadınsı
şeyleri seviyorum
Boluğur, yakında yeni single’ını yayınlayacağını duyurdu. Oyuncu, sözleri kendisine ait şarkıyla ilgili şunları söyledi:
“Aranje kısmında son dokunuşları yapıyoruz. Okumalar bitti. Duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Tamamen duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şarkı. Yaşanmışlıklar var. Böyle seksi, kadınsı ve dişi şeyleri çok seviyorum. O duygumu düşünerek yazdım. Daha önce müzik eğitimi almadım. Bu içsel bir şey.”
Boluğur, “Sahneye çıkacak mısınız?” sorusuna ise “Teklif geliyor ama öyle bir düşüncem yok. Gülşen’i çok beğeniyor, cesur buluyorum” yanıtını verdi. 
Merve Boluğur: İstersem saniyesinde koluma birini takarım

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#Merve Boluğur#Nehra Boluğur#Gülşen

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