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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?

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#Merve Boluğur#Murat Dalkılıç#Barışma İddiası
Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 13:12

Oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş, çift çalkantılı evliliklerini 2017 yılında resmi olarak bitirmişti.

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Ayrılığın ardından Murat Dalkılıç; aralarında Hande Erçel, Ekin Türkmen ve Sitare Akbaş'ın da bulunduğu ünlü güzellerle aşk yaşadı.

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı

Ekranlardan uzaklaşan Merve Boluğur ise müzisyen Mert Aydın ile evlendi. Boluğur, sadece 40 gün süren ikinci evliliğini de tek celsede bitirdi.

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile yeniden barıştığı iddia edildi. Konuyla ilgili Murat Dalkılıç sessizliğini korurken, Merve Boluğur iddialara sosyal medya paylaşımı nokta ile koydu.

"Ex'ten Next olmaz!"

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Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı

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#Merve Boluğur#Murat Dalkılıç#Barışma İddiası

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