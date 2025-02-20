Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?

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Ayrılığın ardından Murat Dalkılıç; aralarında Hande Erçel, Ekin Türkmen ve Sitare Akbaş'ın da bulunduğu ünlü güzellerle aşk yaşadı.

Ekranlardan uzaklaşan Merve Boluğur ise müzisyen Mert Aydın ile evlendi. Boluğur, sadece 40 gün süren ikinci evliliğini de tek celsede bitirdi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile yeniden barıştığı iddia edildi. Konuyla ilgili Murat Dalkılıç sessizliğini korurken, Merve Boluğur iddialara sosyal medya paylaşımı nokta ile koydu.

"Ex'ten Next olmaz!"

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