Merve Boluğur: Arkadaşlar sahneme beklerim

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MÜZİĞE DEVAM

Önce sözlerini kendi yazdığı “Şşşşttt” adlı bir şarkı yayınlayan, ardından Yıldız Tilbe’nin sahnesine konuk olan Merve Boluğur, sesiyle ilgili eleştirilere aldırış etmeden müzik kariyerine devam edeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu, Nişantaşı’ndaki bir mekânda sahne alacağını söyledi.

SAHNE HAZIRLIĞI

Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de alışveriş yapan Merve Boluğur, soruları “Sahne alacağım için röportaj yapamayacağım” diyerek geri çevirdi. Oyuncu, muhabirlere “Arkadaşlar bugün beni mazur görün, sahneye çıkacağım için hazırlık yapıyorum. Buyurun sizi de beklerim” dedi.

ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM

Merve Boluğur, olumsuz yorumlar için “Çok da fifi. Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan kendi hayallerimi gerçekleştirmek” demiş ve sesiyle oynandığını iddia etmişti:

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“Özgüvenli biriyim. Orada sesimle biraz oynanmış bence. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Yıldız Tilbe’nin sahnesine çıkıyor olmak, benim için gurur verici. Onun şarkımla ilgili yorumunu duymadım.”

Boluğur artık oyunculuk yapmayacağını da açıkladı: “Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Müzik beni çok heyecanlandırdı. Kalbim ‘bunu yap’ diyor. O yüzden oradan devam edeceğim.”