Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Merve Boluğur: Arkadaşlar sahneme beklerim

#Merve Boluğur#Oyuncu#Şarkıcı
Merve Boluğur: Arkadaşlar sahneme beklerim
Behlül AYDIN

Merve Boluğur sesine yönelik tüm eleştirilere kulak tıkadı, sahne programı için çalışmalara başladı. Oyuncu, Nişantaşı’nda fotoğrafını çeken muhabirlere de “Sahneme beklerim” dedi.

Haberin Devamı

MÜZİĞE DEVAM

Önce sözlerini kendi yazdığı “Şşşşttt” adlı bir şarkı yayınlayan, ardından Yıldız Tilbe’nin sahnesine konuk olan Merve Boluğur, sesiyle ilgili eleştirilere aldırış etmeden müzik kariyerine devam edeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu, Nişantaşı’ndaki bir mekânda sahne alacağını söyledi.

 

SAHNE HAZIRLIĞI

Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de alışveriş yapan Merve Boluğur, soruları “Sahne alacağım için röportaj yapamayacağım” diyerek geri çevirdi. Oyuncu, muhabirlere “Arkadaşlar bugün beni mazur görün, sahneye çıkacağım için hazırlık yapıyorum. Buyurun sizi de beklerim” dedi. 

Gözden Kaçmasın

Yıllar sonra otobüse bindim, beni tanımasalar güzel olacaktı'Yıllar sonra otobüse bindim, beni tanımasalar güzel olacaktı'Haberi görüntüle

ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM

Merve Boluğur, olumsuz yorumlar için “Çok da fifi. Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan kendi hayallerimi gerçekleştirmek” demiş ve sesiyle oynandığını iddia etmişti:

Haberin Devamı

Merve Boluğur: Arkadaşlar sahneme beklerim

“Özgüvenli biriyim. Orada sesimle biraz oynanmış bence. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Yıldız Tilbe’nin sahnesine çıkıyor olmak, benim için gurur verici. Onun şarkımla ilgili yorumunu duymadım.”

Boluğur artık oyunculuk yapmayacağını da açıkladı: “Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Müzik beni çok heyecanlandırdı. Kalbim ‘bunu yap’ diyor. O yüzden oradan devam edeceğim.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve Boluğur#Oyuncu#Şarkıcı

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk