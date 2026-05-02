Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'tan el ele ilk poz: İlişkimiz çok güzel

HER YERE BİRLİKTE KATILIYORUZ



Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Zeynep Artukmaç ilişkisiyle ilgili “Çok güzel gidiyor, her şey yolunda” derken, daha önce görüntülenmekten kaçındığını söyleyen muhabirlere Mert Yazıcıoğlu yanıt verdi: “Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba.”

BAŞ BAŞA TATİL YAPACAĞIZ



Sevgililere yaz planları soruldu. Mert Yazıcıoğlu, “Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız” dedi. Ünlü oyuncu, rol aldığı “Kuruluş Orhan” dizisinin erken finali hakkında da konuştu:

“Bu işlerin çok parametresi var biliyorsunuz, kısmet diyelim biz ona en iyisi. Böyle uygun görülmüş. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. At binmeyi de çok güzel öğrendiğimi düşünüyorum. Katkıları var tabii ki, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Devam edeceğiz hayatımıza.”