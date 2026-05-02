Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç'tan el ele ilk poz: İlişkimiz çok güzel

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:00

Mert Yazıcıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Artukmaç ile ilk kez objektiflere el ele poz verdi. İlişkilerinin güzel gittiğini dile getiren sevgililer, yaz ayları için birlikte tatil planı yaptıklarını söyledi.

HER YERE BİRLİKTE KATILIYORUZ

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Zeynep Artukmaç ilişkisiyle ilgili “Çok güzel gidiyor, her şey yolunda” derken, daha önce görüntülenmekten kaçındığını söyleyen muhabirlere Mert Yazıcıoğlu yanıt verdi: “Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba.”

BAŞ BAŞA TATİL YAPACAĞIZ

Sevgililere yaz planları soruldu. Mert Yazıcıoğlu, “Tabii ki beraber baş başa bir tatil yaparız” dedi. Ünlü oyuncu, rol aldığı “Kuruluş Orhan” dizisinin erken finali hakkında da konuştu:

“Bu işlerin çok parametresi var biliyorsunuz, kısmet diyelim biz ona en iyisi. Böyle uygun görülmüş. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. At binmeyi de çok güzel öğrendiğimi düşünüyorum. Katkıları var tabii ki, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Devam edeceğiz hayatımıza.” 

