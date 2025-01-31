Mert Ramazan Demir gece 4'te eski evde

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CİHANGİR’E GERİ DÖNDÜ
Cihangir’de oturan Mert Ramazan Demir, geçen yıl sevgilisi Afra Saraçoğlu ile birlikte Ulus’taki bir eve taşınmıştı. Ünlü oyuncu eski evine geri döndü. Demir, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00’te Cihangir’deki evine girerken görüntülendi. Üstelik yalnız değildi...
ANAHTAR ARKADAŞINDA
Çarşamba akşamı Cihangir Jash’a giden Mert Ramazan Demir, mekândan sabaha karşı genç bir kadınla ayrıldı.
İkili, Demir’in eski evine yürürken objektife yansıdı. Apartmanın kapısını arkadaşı anahtarla açarken, oyuncu muhabirlere “Sorularınız bittiyse evime geldim, iyi geceler” diyerek içeri girdi.