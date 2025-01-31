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Mert Ramazan Demir gece 4'te eski evde

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#Mert Ramazan Demir#Cihangir#Ulus
Mert Ramazan Demir gece 4te eski evde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 08:19

Mert Ramazan Demir, kız arkadaşıyla sabaha karşı saat 4’te Cihangir’deki eski evine girerken görüntülendi.

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CİHANGİR’E GERİ DÖNDÜ

Cihangir’de oturan Mert Ramazan Demir, geçen yıl sevgilisi Afra Saraçoğlu ile birlikte Ulus’taki bir eve taşınmıştı. Ünlü oyuncu eski evine geri döndü. Demir, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00’te Cihangir’deki evine girerken görüntülendi. Üstelik yalnız değildi...

Mert Ramazan Demir gece 4te eski evde

ANAHTAR ARKADAŞINDA

Çarşamba akşamı Cihangir Jash’a giden Mert Ramazan Demir, mekândan sabaha karşı genç bir kadınla ayrıldı.

Mert Ramazan Demir gece 4te eski evde

İkili, Demir’in eski evine yürürken objektife yansıdı. Apartmanın kapısını arkadaşı anahtarla açarken, oyuncu muhabirlere “Sorularınız bittiyse evime geldim, iyi geceler” diyerek içeri girdi. 

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Mert Ramazan Demir gece 4te eski evde

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#Mert Ramazan Demir#Cihangir#Ulus

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