Mert Demir'in annesinden Serenay Sarıkaya yorumu

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Mert Demir önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ikinci kez sahne aldı. İlk konseri en ön sıradan izleyen Serenay Sarıkaya bu kez sevgilisini yalnız bıraktı.

Mert Demir’in konser biletleri satışa açıldığı gün hızla tükendi. Demir, yaklaşık 5 bin hayranıyla sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıcı, “Antidepresan” şarkısında ise Mabel Matiz ile düet yaptı.

Mert Demir, “Bugün çok sevdiğim insanlar burada. Bu kişilerin başında da annem geliyor. O olmasaydı ben buralara gelemezdim. Herkesin huzurunda sana çok teşekkür ederim anne, iyi ki varsın” dedi. Annesi Gülgün Demir, duygusal anlar yaşadı.

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Konser öncesi soruları yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Serenay Sarıkaya ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Müstakbel gelinine övgüler yağdıran Gülgün Demir, “Serenay ile defalarca bir araya geldik. Serenay çok tatlı, çok hanım hanımcık. Oğlumu mutlu ediyor, ben de mutluyum” dedi.

Gülgün Demir, “Evlenmelerini ister misiniz” sorusuna “İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz düşmez. Bana evliliği sormayın. Ben onaylıyorum, onlar ikisi nasıl isterse öyle olur” diye yanıt verdi.

Mert Demir’i izlemeye gelen ünlü isimler arasında Nilsu Berfin Aktaş, Ali Burak Ceylan, Ersay Üner ve Burçin Birben vardı.

Burçin Birben, konseri eşi Burçak Arat’la izledi.Ersay Üner - Nilsu Berfin Aktaş