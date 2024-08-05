"Mert Demir’i epilasyona götüreceğim"

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“Ona ‘Kulağıma küpe takayım mı?’ diye sordum. ‘Tak abi’ dedi. Ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı göstererek, ‘Seni de götüreyim böyle epilasyon yapalım’ dedim, kahkahalar attık.”



Konserinde “Hamurun Bozuk” adlı yeni şarkısını seslendiren Berdan Mardini , “Bize kazık atan, yanlış yapan hamuru bozuklara yolluyorum bu şarkımı” dedi.Şarkıcı, Sefo ile kavgası hatırlatılınca şöyle konuştu: “Kavga yok ya. O etek giyince ben de ‘Şalvar giyse daha rahat ederdi’ dedim. Sefo’yu gerçekten çok seviyorum.”

Ben de Cihangirli oldum

Hakan Peker önceki gün Cihangir’deki bir kafede yönetmen Orhan Oğuz’la sohbet ederken görüntülendi. Şarkıcı, “Ben de bu yaştan sonra Cihangirli oldum. Burayı çok seviyorum. Dostlarımla, arkadaşlarımla oturup sohbet ediyorum, bana çok iyi geldi burası” dedi.



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18 yıl boyunca yönetmenliğini yaptığı Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”dan ayrılan Orhan Oğuz da sorular üzerine “18 yıl olmuş, kolay değil. Çocuğumdan ayrılmış gibi hissediyorum” diye konuştu.Sayit DURMAZ

Nostalji gecesi

Zuhal Olcay ve Yeni Türkü, BtcTurk Vadi Açıkhava’da aynı sahneyi paylaştı.



Pop müziğin efsanevi şarkılarıyla nostalji rüzgârlarının estiği gecede, geçtiğimiz günlerde vefat eden duayen tiyatrocu Genco Erkal da anıldı.