Meriç Keskin'in abi özlemi: Mezarının yanını kendime ayırdım...

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İşte o paylaşım:
"Zamanın içinde kaybolduğum bir yerden yazıyorum sana bunları...
İliklerime kadar hatıranla dolu şu bedenime, beynime bir de bu adaletsiz savaşta gösterdiğin üstün mücadele gücünle adını altın harflerle yazdırdın.
Zafer her zaman kazanmak değilmiş.
Bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi.
Düşünüyorum da herkese ince bir sızı olan bu gidişinden ne öğrenicem?
Hep aynı sorular kafamda “bu kadar dua nereye gitti?”
Ben varken neden seni seçti?
Niçin bu kadar erkendi?
Kötülerin cirit attığı şu dünyada şimdi Allaha küsmekle tam olarak yüzümü dönmek arasında bir yerdeyim."
"Bilmiyorum gördün mü duydun mu ama son yolculuğunda alkışlarla uğurlandın
Tanıyan tanımayan öyle şeyler yazıldı ki
Vedanda bile gururlandırdın
Ara ara yanına gelip nah çekiyorum
Duru Atatürkle birlikte olduğunu söylüyor bir de doğumgününde giydiği pırıltılı kıyafeti giyiyor “babamın doğumgününde giymiştim” diyor
Hepimiz kafamızı bir yere çevirip ağlıyoruz-
“Alıştın mı hala babamın yokluğuna” dedi geçen gün
Bi de ekledi
“Ben alışamadım”
Ben de.
Şimdi ona sürekli kaybetme sırası bende merak etme :)
Bu arada dolapta işkembe buldum dün işkembeye bakıp ağlayan çok az kişiden biri olabilceğimi düşündüm."
"Deniz Göktaş’ı saldılar.
Ahmetle Serkan’ın arasını düzelttim.
Faruk seni kaçırdığı için hepimizin gözünde kahramana dönüştü ama sürekli ağlıyor.
Dayımı dolandırdılar sen gitmeden 3 gün önce.
Cenazenin ertesi günü dolandırıcı “abi kusura bakma hepsini iade etcem” demiş dayıma
Takipçin diye düşünüp “ne vicdanlı dolandırıcı” dedim anneme
Annem “sen salak mısın dedi”
Vicdandan değil de çelenklerden kaynaklı olduğu düşünülüyor herkesce
Galiba hep dediğin gibi biraz aptalım
Neyse böyle abi
Kaldık annemle ikimiz
İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum.
Gittin.
Alışacağız.
Şimdi toprağın altiında olman inanılmaz
Yanını ayırttım
ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"
"Bir de bir hikaye dinledim unutmadan
Allah sevdiği kulunu yanına aldığında 7sinde yağmur yağdırırmış
Pazar günü güzün ilk yağmuru yağdı
Ve o gün Leyla hiç havlamadı"