Meriç İzgi kimdir? Maymunu koko ile gündemde yer alıyor
Son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan Meriç İzgi, pek çok kişinin biyografisi ile merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Meriç İzgi, sahiplendiği maymunu Koko'nun bakanlık yetkilileri tarafından alınmasının ardından Twitter üzerinden 'Kokogerigelsin' etiketiyle kampanya başlattı. Peki, Meriç İzgi kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır.
Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir.
Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.
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