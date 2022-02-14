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Meriç Erkan'ın hayatı gündeme gelen haberlerin ardından merak konusu oldu. 2000'lerin başında ekranlara yaptığı dans gösterileri ile damga vuran Meriç Erkan ‘Mahmut’ adı ile hayatını sürdüreceğini duyurdu. Yeni yaşam tarzıyla dikkat çeken Meriç Erkan bir dönem evlilik programlarına katılmıştı. Peki, Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Meriç Erkan’ın hayatına dair bilgiler

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, son günlerde ekrana gelen görüntülerinin ardından araştırılan isim oldu. Bir dönem ekranlarda yaptığı dans gösterileri ile dikkatleri üzerine çeken Meriç Erkan, yeni stili ve hayat görüşü ile merak uyandırdı.

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor. "Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.