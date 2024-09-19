"Balayına gitmek için ben evlenme teklifi ettim" Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi

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Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.



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Delicatessen Etiler’de gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini söyleyen Meriç Aral " Çünkü balayına gitmek istiyordum İskoçya'ya...Balayına gitmedik ama tatile gittik" dedi.

HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ

Serkan Keskin ise " Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.