Meriç Aral kimdir, nereli, kaç yaşında? Meriç Aral hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Meriç Aral, Türk dizi ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncudur. Kariyerine 2012'de "Sultan" dizisiyle başlayan Aral, "Medcezir" ve "Söz" gibi popüler dizilerde de yer almıştır. Peki, Meriç Aral kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, 17 Kasım 1988'de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre film asistanlığı yapmış ve oyunculuğa yönelmiştir. İlk olarak "Sultan" dizisinde rol almış, "Medcezir" dizisinde canlandırdığı Hale karakteri ile tanınmıştır.

MERİÇ ARAL KARİYERİ

Meriç Aral, oyunculuk kariyerine 2012 yılında "Sultan" dizisiyle başlamış ve "Medcezir", "Söz" gibi popüler dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca "Unutursam Fısılda", "Hesapta Aşk" ve "Biz Böyleyiz" gibi sinema filmlerinde de yer almıştır. 2021-2022 yıllarında "Kaderimin Oyunu" dizisinde rol almıştır.

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MERİÇ ARAL'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ