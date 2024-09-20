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Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Meriç Aral#Serkan Keskin#Nikah
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 11:24

DAHA önce düğünlerini üç kez erteleyen ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin sonunda muratlarına erdi.

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Çift, Etiler’de bulunan Delicatessen’de sade bir nikah töreni yaptı. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta
gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Meriç Aral’ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin Damat Tween’den damatlığıyla geceye katıldı. 

Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı


BALAYINA GİTMEK İSTİYORDUM

Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini söyleyen Meriç Aral " Çünkü balayına gitmek istiyordum İskoçya'ya...Balayına gitmedik ama tatile gittik" dedi.

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Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ

Serkan Keskin ise " Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.

Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Umut Evirgen - Alina Boz
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Bennu Yıldırımlar
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Barış Arduç
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Eda Gürkaynak - Birkan Sokullu
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Boran Kuzum
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Demet Akbağ
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Demet Evgar - Levent Babataş
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Hazal Kaya - Ali Atay
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

İbrahim Selim
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

İlker - Aslı Kızmaz
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Özgür Çevik
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Bengi - Sarp Apak
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu
Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Ece  - Taner Ölmez

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#Meriç Aral#Serkan Keskin#Nikah

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