Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

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Çift, Etiler’de bulunan Delicatessen’de sade bir nikah töreni yaptı. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta

gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

Meriç Aral’ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin Damat Tween’den damatlığıyla geceye katıldı.

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Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini söyleyen Meriç Aral " Çünkü balayına gitmek istiyordum İskoçya'ya...Balayına gitmedik ama tatile gittik" dedi.

HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ



Serkan Keskin ise " Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI



Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.



Umut Evirgen - Alina Boz



Bennu Yıldırımlar



Barış Arduç



Eda Gürkaynak - Birkan Sokullu



Boran Kuzum



Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin



Demet Akbağ



Demet Evgar - Levent Babataş



Hazal Kaya - Ali Atay



İbrahim Selim



İlker - Aslı Kızmaz



Özgür Çevik



Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci



Bengi - Sarp Apak



Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ



Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu



Ece - Taner Ölmez