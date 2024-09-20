Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi... Nikaha ünlü yağdı

Güncelleme Tarihi:
Çift, Etiler’de bulunan Delicatessen’de sade bir nikah töreni yaptı. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta
gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.
Meriç Aral’ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin Damat Tween’den damatlığıyla geceye katıldı.
HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ
Serkan Keskin ise " Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.
Umut Evirgen - Alina Boz
Bennu Yıldırımlar
Barış Arduç
Eda Gürkaynak - Birkan Sokullu
Boran Kuzum
Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin
Demet Akbağ
Demet Evgar - Levent Babataş
Hazal Kaya - Ali Atay
İbrahim Selim
İlker - Aslı Kızmaz
Özgür Çevik
Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
Bengi - Sarp Apak
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ
Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu
Ece - Taner Ölmez