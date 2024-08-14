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Merdivende sohbet

Güncelleme Tarihi:

#Cansu Tosun#Erkan Kolçak Köstendil#Bodrum
Merdivende sohbet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 08:45

Bodrum’un ardından tatile Çeşme’de devam eden Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil önceki gün oğulları Marsel’le Aya Yorgi Koyu’ndaki bir plajdaydı.

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Önce Marsel’le suda oyunlar oynayan çift, daha sonra onu locaya bırakıp baş başa deniz keyfi yaptı. Bir süre merdivende sohbet eden iki oyuncu, ardından kendilerini serin sulara bıraktı. (Deniz BOY)

Merdivende sohbet

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Altın zamanlar

Yoğun geçen sezonun ardından yaz tatilinin tadını çıkaran Sıla Türkoğlu, sosyal medyada tekne paylaşımı yaptı. Bikinili pozlarını “Golden times” (Altın zamanlar) notuyla Instagram’a ekleyen oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

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Merdivende sohbet

İtalya tatiline devam

Bir süredir İtalya’da tatil yapan Ece Sükan, Savelletri’de verdiği pozları Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçileri o karelere beğeni ve yorum yağdırdı.

Merdivende sohbet

Kız kıza muhabbet

Esra Balamir, kız arkadaşlarıyla çıktığı tatiline devam ediyor. Ünlü isim önceki gün Çeşme Çiftlikköy’deki bir sahilde görüntülendi. Balamir, arkadaşlarıyla denizin içinde 1 saate yakın muhabbet etti. Bir türlü yüzmeyen ünlü isim, üşüyünce plaja doğru giderek şezlonguna geri döndü. (Deniz BOY)

Merdivende sohbet

Gülümse

Burcu Kıratlı önceki gün sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Oyuncunun bikinili kareleri birçok beğeni ve yorum aldı. Kıratlı, fotoğraflara “Gülümse” notunu da yazdı.

Merdivende sohbet

 

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#Cansu Tosun#Erkan Kolçak Köstendil#Bodrum

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