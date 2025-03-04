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Mercan'a kardeş yok!

Güncelleme Tarihi:

#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Wilma Elles
Mercana kardeş yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 09:13

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçen akşam kızları Mercan ile Sarıyer’deki Bizim Kanatçı adlı mekândaydı. Akşam yemeği yiyen aile çıkışta görüntülendi.

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“Mercan’a kardeş düşünüyor musunuz?” sorusu ünlü çifti güldürdü. Özge Özpirinçci, “Hayır, şu an öyle bir düşüncemiz yok” dedi.
(Sayit DURMAZ)

Mercana kardeş yok

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Aile boyu iftar

Wilma Elles, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Kaşıbeyaz Maslak 1453’te verdiği iftar davetine ailesiyle birlikte katıldı.

Mercana kardeş yok

Davette vakıf yararına bir müzayede düzenlendi. Ressam Devrim Erbil’in “Bodrum’da Mavi Kuşlar” adlı tablosunu 24 bin liraya satın alarak vakfa destek veren Elles, “Bu orijinal imzalı tabloyu satın almasaydım olmazdı. Aynı zamanda vakfa da katkım oldu” dedi.

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Aşkına davul çaldı

Murat Dalkılıç, sevgilisi Dicle Olcay’ın Lineup Suadiye’deki sahnesine konuk oldu.

Mercana kardeş yok

“Yüzsüz Yürek” şarkısını söyleyen Olcay’a davul çalarak eşlik eden Dalkılıç, o anların videosunu sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Cumaları Dicle’ye davula başladım. O da beğendi. Sondaki ‘uu’yu ve ‘vay be’yi duydunuz.”

Uzay 13 oldu

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un küçük oğulları Uzay, 13 yaşına girdi. Uzay’ın doğum günü partisi önceki gün  yapıldı. Çağla Şıkel, oğlunun arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medyada yayınladı.

Mercana kardeş yok

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Wilma Elles

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