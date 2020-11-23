Menajerimi Ara Dicle ayrılıyor mu?

Menajerimi Ara Dicle, diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan isimler arasında yer alıyor. Dizi setinde koronavirüs vakasının çıkması dolayısıyla senaryoda değişikliğe gidildiği iddia edilen Menajerimi Ara adlı dizinde Dicle'nin, yerini bir süreliğine başka bir isme bırakacağı öne sürüldü.

İddialara göre;

Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun iyileşinceye kadar setten uzak kalmasına karar verildi. Çekimlerin devam edebilmesi adına ise, senaryo ekibinin Dicle karakterinin bir süre diziden ayrılmasına yönelik bir hikaye ekleyeceği konuşuldu. Buna göre, Feris (Canan Ergüder) oyuncularla ilişki yaşamanın yasak olduğunu söyleyerek Dicle-Emir-Barış üçgenini bahane ederek Dicle’yi ajanstan kovacak. Feris Dicle’nin yerine yeni bir asistan alacak.