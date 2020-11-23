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Hayat
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara Dicle ayrılıyor mu?

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Menajerimi Ara Dicle ayrılıyor mu?
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Menajerimi Ara dizisinin öne çıkan ismi Dicle için diziden ayrılıyor iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Fransız Call My Agent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Dicle'nin koronavirüse yakalanması üzerine dizi ekibinin alternatif bir çözüm yoluna gideceği iddia edildi. Peki, Menajerimi Ara Dicle ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Menajerimi Ara Dicle, diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan isimler arasında yer alıyor. Dizi setinde koronavirüs vakasının çıkması dolayısıyla senaryoda değişikliğe gidildiği iddia edilen Menajerimi Ara adlı dizinde Dicle'nin, yerini bir süreliğine başka bir isme bırakacağı öne sürüldü.

İddialara göre; 

Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun iyileşinceye kadar setten uzak kalmasına karar verildi. Çekimlerin devam edebilmesi adına ise, senaryo ekibinin Dicle karakterinin bir süre diziden ayrılmasına yönelik bir hikaye ekleyeceği konuşuldu. Buna göre, Feris (Canan Ergüder) oyuncularla ilişki yaşamanın yasak olduğunu söyleyerek Dicle-Emir-Barış üçgenini bahane ederek Dicle’yi ajanstan kovacak. Feris Dicle’nin yerine yeni bir asistan alacak.

 

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