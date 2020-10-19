Menajerimi Ara Barış kimdir? Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinin Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, pek çok izleyicinin dikkatini çekti. İlk kez kamera karşısına 2015 yılında, henüz 22 yaşındayken geçen Deniz Can Aktaş, Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde rol almıştı. Peki, Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında detaylı bilgiler
Menajerimi Ara Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, biyografisi ile araştırılıyor. Menajerimi Ara dizisi karakterleri arasında bulunan Barış’a, başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş hayat veriyor. Avlu dizisinde Kudret’in oğlu Alp’i canlandıran Aktaş’ın oyunculuğu hafızalara kazınmıştı. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı ile ilgili merak edilenler…
Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Daha Sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.
Avlu dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir.
OYNADIĞI DİZİLER
Aşk Ağlatır- Yusuf Eren
Avlu- Alp Öztürk
Neredesin Birader- Ali
Hayat Bazen Tatlıdır – Burak (Ronaldo)
Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)
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