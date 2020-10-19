Menajerimi Ara Barış kimdir? Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş hakkında bilgiler

Menajerimi Ara Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, biyografisi ile araştırılıyor. Menajerimi Ara dizisi karakterleri arasında bulunan Barış’a, başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş hayat veriyor. Avlu dizisinde Kudret’in oğlu Alp’i canlandıran Aktaş’ın oyunculuğu hafızalara kazınmıştı. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı ile ilgili merak edilenler…

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Daha Sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.

Avlu dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

Aşk Ağlatır- Yusuf Eren

Avlu- Alp Öztürk

Neredesin Birader- Ali

Hayat Bazen Tatlıdır – Burak (Ronaldo)

Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)