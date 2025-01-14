Menajer Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturmada Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade verecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

5 MİLYON DOLAR İDDİASI

Oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu iddiası üzerine Rekabet Kurumu tarafından 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına yönelik inceleme başlatıldı. Kurumun ardından harekete geçen savcılık, ID Danışmanlık’ın ortağı Ayşe Barım hakkında soruşturma açtı.



Soruşturma devam ederken, Barım’ın şirketine bağlı çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın, şarkıcı Mert Demir’le yaşadığı aşkın gerçek olmadığı, bir işadamının Barım üzerinden ikiliye 5 milyon dolar verdiği iddia edildi. Sarıkaya ve Demir’in savcılığa ifade vereceği de öne sürüldü.

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TAMAMEN SAFSATA

Serenay Sarıkaya’nın avukatı İsmail Filiz, “Soruşturma olasılığını basındaki haberlerde gördük. Müvekkilime henüz ulaşan bir soruşturma tebligatı olmadı. Olursa ifade vermeye hazırız” dedi. Mert Demir’in avukatı Ali Cem Bilgili de 5 milyon dolar iddiasının doğru olmadığını dile getirdi:

“Süreç işlediğinde iddiaların gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkacaktır. İftira atılıyor. Müvekkil kendi çabası ve başarılarıyla

15 yılın sonunda bu noktaya gelmiş bir isimdir. Savcılık süreciyle alakalı tarafımıza ulaşan bir belge, evrak ve tebligat bulunmamaktadır.”

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU: AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM

Konuyla ilgili uzun süre sessiz kalan Mert Demir, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabında yazılı açıklama yayınladı:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.





Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

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Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum. Mert DEMİR "