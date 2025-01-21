×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma Nedim Saban 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Nedim Saban#Menajer Ayşe Barım#Ayşe Barım
Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma Nedim Saban tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 15:28

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, oyuncu Nedim Saban "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saban, Ayşe Barım'la ilgili suçlamaların ardından 'Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında' demişti.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.

Haberin Devamı

'EKMEK ASLANIN DEĞİL AYŞE BARIM'IN AĞZINDA'

Savcılık Barım hakkında paylaşımda bulunan ya da iddialarda ismi geçen kişileri ifadeye çağırmaya devam ediyor. Savcılık bugün de iddialar sonrası yaptığı bir açıklamada, “Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım’ın ağzında” diyen oyuncu Nedim Saban’ı ifadeye çağırdı.

Gözden KaçmasınAyşe Barım olayında yeni gelişme... Oyuncu Deniz Işının ifadesi ortaya çıktıAyşe Barım olayında yeni gelişme... Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı!Haberi görüntüle

'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi.

Gözden KaçmasınReklam aşkı iddialarına cevap verdi... İşte Serenay Sarıkayanın ifadesi'Reklam aşkı' iddialarına cevap verdi... İşte Serenay Sarıkaya'nın ifadesi!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nedim Saban#Menajer Ayşe Barım#Ayşe Barım

BAKMADAN GEÇME!