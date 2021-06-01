Meltem Miraloğlu kimdir? İşte hayatına dair bilgiler

Meltem Miraloğlu hakkında haberler, genç ismin biyografisini merak ettirdi. 2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu adını 'Grady' olarak değiştirdi. Teklif gelmediği için Amerika'ya gitmeye karar veren Miraloğlu, 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

EŞİ EVDEN ATTI İDDİASI"

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizide "Çocuk Gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.

Bir dönem ekranlara gelen 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'de 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlendi.

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