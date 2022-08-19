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Meltem Cumbul Actors StudIo’ya üye oldu

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#Meltem Cumbul#The Actors Studio#Amerika
Meltem Cumbul Actors StudIo’ya üye oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:44

Meltem Cumbul önceki akşam Cihangir’deydi. Kaktüs adlı mekânda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı.

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Cumbul, çalışmalarına artık Amerika’da devam edeceğini açıkladı: “Uzun zamandır New York’tayım. The Actors Studio’nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York’ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim, artık çalışmalarıma orada devam edeceğim. Ama tabii Türkiye’mi çok seviyorum.”

Meltem Cumbul Actors StudIo’ya üye oldu

The Actors Studio, New York-Manhattan’da bulunan, profesyonel oyuncular, tiyatro yönetmenleri ve oyun yazarlarına yönelik bir eğitim merkezi.

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#Meltem Cumbul#The Actors Studio#Amerika

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