Meltem Cumbul Actors StudIo’ya üye oldu

Cumbul, çalışmalarına artık Amerika’da devam edeceğini açıkladı: “Uzun zamandır New York’tayım. The Actors Studio’nun ömür boyu üyelik seçmelerine girdim ve kazandım. Dolayısıyla uzun bir süre New York’ta olacağım. Hayatımda böyle bir güzellik oldu. Eylülden itibaren buna yöneleceğim, artık çalışmalarıma orada devam edeceğim. Ama tabii Türkiye’mi çok seviyorum.”

The Actors Studio, New York-Manhattan’da bulunan, profesyonel oyuncular, tiyatro yönetmenleri ve oyun yazarlarına yönelik bir eğitim merkezi.