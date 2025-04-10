Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt: Bizim bir ilişkimiz olmadı aslında

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Melisa Döngel önceki gün Etiler’de bir mekândan çıkarken objektife takıldı. Özel hayatının magazin gündeminde sıkça yer alması hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Sonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası. Özel hayatımızın gündeme gelmesi beni rahatsız etmiyor” dedi.



Ünlü oyuncu “Son ilişkilerinizi başarısızlık olarak görüyor musunuz” sorusuna da net bir yanıt verdi:

“İnsanlar bir şeyleri yaşar ve bitirir. Bunun başarıyla bir alakası yok. Bu bir duygu aktarımıdır.” Adı son olarak iş insanı Öncü Sönmez’le aşk dedikodularına karışan Döngel “İlişkiniz neden kısa sürdü” sorusuna “Bizim bir ilişkimiz olmadı aslında” diye yanıt verdi.