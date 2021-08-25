Melisa Döngel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.

MELİSA DÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Yıl Proje Rol Not Kanal 2016 Arka Sokaklar Nil Yardımcı Karakter Kanal D Hangimiz Sevmedik Sevtap Yardımcı Karakter TRT 1 2017-2018 Elif Süreyya Yardımcı Karakter Kanal 7 2018-2019 Bizim Hikaye Deniz Çelik Elibol Yardımcı Karakter FOX 2019 Aşk Ağlatır Cemre Balaban Yardımcı Karakter Show TV 2020-2021 Sen Çal Kapımı Ceren Başar Yardımcı Karakter FOX 2021 Sadakatsiz Genç Hicran Konuk Oyuncu Kanal D 2021- Aşk Mantık İntikam Çağla Yılmaz Başrol Oyuncusu FOX

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