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Hayat
Haber Giriş: 25.08.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Melisa Döngel kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Melisa Döngel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Melisa Döngel, son günlerde magazin haberlerine konu olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, Hangimiz Sevmedik dizisi ile kariyerine devam etmiştir. Pek çok dizide yardımcı karakter olarak yer alan Melisa Döngel, ilk başrol karakterine Aşk Mantık İntikam ile erişti. Peki, Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.

MELİSA DÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

YılProjeRolNotKanal
2016Arka SokaklarNilYardımcı KarakterKanal D
Hangimiz SevmedikSevtapYardımcı KarakterTRT 1
2017-2018ElifSüreyyaYardımcı KarakterKanal 7
2018-2019Bizim HikayeDeniz Çelik ElibolYardımcı KarakterFOX
2019Aşk AğlatırCemre BalabanYardımcı KarakterShow TV
2020-2021Sen Çal KapımıCeren BaşarYardımcı KarakterFOX
2021SadakatsizGenç HicranKonuk OyuncuKanal D
2021-Aşk Mantık İntikamÇağla YılmazBaşrol OyuncusuFOX

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