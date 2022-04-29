Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Melisa Aslı Pamuk: Sosyal medya tehlikeli

#Melisa Aslı Pamuk#Melisa Aslı Pamuk Kaç Yaşında#Melisa Aslı Pamuk Kimdir
Melisa Aslı Pamuk: Sosyal medya tehlikeli

Melisa Aslı Pamuk, MAG dergisinin mayıs sayısının kapak kızı oldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, “Sosyal medyanın manevi olarak beslediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sosyal medya ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da tehlikeli bir yer.”

Pamuk, hayalindeki rolü şöyle anlattı: “Dövüşebilen, silah tutan, daha maskulen ve kahraman bir kadını canlandırmayı çok isterim.”

Melisa Aslı Pamuk: Sosyal medya tehlikeli

Oyuncu, yakında sürpriz bir sinema filminde rol alacağını da duyurdu.

Pamuk, kendini “Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk” diye tanımladı. Oyuncu, hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi içinse “Ailem, koşulsuz sevgi ve dudak nemlendiricim” dedi.

Gözden Kaçmasın

Klondike Amerika ve Almanya’dan ödülle döndü'Klondike' Amerika ve Almanya’dan ödülle döndü
#MARYNA ER GORBACH#MEHMET BAHADIR ER
Adaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururumAdaletsizlik karşısında ortalığı kasıp kavururum
#YAĞMUR TANRISEVSİN#YAĞMUR TANRISEVSİN KAÇ YAŞINDA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melisa Aslı Pamuk#Melisa Aslı Pamuk Kaç Yaşında#Melisa Aslı Pamuk Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar