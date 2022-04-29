Melisa Aslı Pamuk: Sosyal medya tehlikeli

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Ünlü oyuncu, “Sosyal medyanın manevi olarak beslediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Sosyal medya ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da tehlikeli bir yer.”



Pamuk, hayalindeki rolü şöyle anlattı: “Dövüşebilen, silah tutan, daha maskulen ve kahraman bir kadını canlandırmayı çok isterim.”

Oyuncu, yakında sürpriz bir sinema filminde rol alacağını da duyurdu.

Pamuk, kendini “Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk” diye tanımladı. Oyuncu, hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi içinse “Ailem, koşulsuz sevgi ve dudak nemlendiricim” dedi.