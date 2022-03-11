Melisa Aslı Pamuk marka yüzü oldu

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Melisa Aslı Pamuk, iç giyim markası Suwen’in marka yüzü oldu. Önceki gün Raffles İstanbul’da gerçekleşen lansmanda markanın reklam filmi izlendi. Davete, Özlem Ada Şahin, Özge Ulusoy, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Gizem Hatipoğlu gibi isimler katıldı.

Pamuk, kendisi için çok mutlu bir gün olduğunu söyledi: “Bugün sevgilim Mustafa Mert Koç ve yakın arkadaşlarım burada. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çok heyecanlıyım.” Suwen Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, “Yüzde 90 kadın çalışanımız ve yüzde 24 kadın yöneticimiz ile kadın çalışanı konusunda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Buradaki tüm davetliler adına TEV ile birlikte Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar burs fonuna bağış yaptık” dedi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu’nun verdiği kilolar dikkat çekti. Oyuncu, “48 yaşındayım. Geçenlerde sarışın halim Aleyna Tilki’ye benzetildi. Doğursaydım onun yaşında çocuğum olurdu. Yüzüme birçok uygulama yaptırdım. 25’lik kızlar yaptırıyor, benim neyim eksik” dedi.

Özlem Ada Şahin

Özge Ulusoy