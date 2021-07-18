Melisa Aslı Pamuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Melisa Aslı Pamuk kariyeri ile gündemde yer alıyor. 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde doğan Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan ''Dat Zit Wel Snor'' adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almış ve Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamıştır. Daha sonra 3. sezonunda olan ''Yer Gök Aşk'' adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiş ve aynı yıl ''G.D.O. KaraKedi'' adlı ilk sinema filminde yer aldı.

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