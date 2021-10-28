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Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında? Mustafa Sandal ile evlilik arefesinde

#Melis Sütşurup#Melis Sütşurup Kimdir
Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında Mustafa Sandal ile evlilik arefesinde

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal ile evlilik arefesinde olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Uzun süredir ünlü şarkıcı ile ilişki yaşayan Melis Sütşurup, daha önce bir kez evlilik yaşadı. Peki, Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında? İşte, magazin gündemini yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı o isim hakkında bazı bilgiler

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Melis Sütşurup, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin merakla araştırdığı Melis Sütşurup, kısa süre önce Mustafa Sandal ile birlikte anılmıştı. Peki, Melis Sütşurup kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Mustafa Sandal’ın 9 Haziran’da ABD’ye götürdüğü aşkı Melis Sütşurup, apar topar Türkiye’ye döndü.

Sosyetik güzel, ABD’de kavga ettiği Sandal’ın barışmak için İstanbul’a gelmek yerine arkadaşıyla Paris’e geçmesi üzerine 7 aylık aşkı bitirdi…

Bir süredir araları bozuk olan Mustafa Sandal'la sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un Aralık 2018'de başlayan aşkları son buldu. Sandal'ın geçen ay Cannes'da Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

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Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı.

Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostu Fethi Kamışlı ile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu. Sütşurup'un bu hamlesinden sonra Mustafa Sandal'da sosyal medya hesabından Melis Sütşurup'u takip etmeyi bıraktı. 

Yeniden barışan ikili, evlilik kararı aldı.

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