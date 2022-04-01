Melis Sezen: Harley Quinn olmak isterdim!

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

Oyunculuğu, “kendi katmanlarını keşfetmek” olarak tanımlayan Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

Sinemada özellikle Tim Burton’ın filmleri gibi gotik yapımları sevdiğini dile getiren oyuncu, karanlık karakterleri canlandırmayı hayal ettiğini söyleyerek, “Harley Quinn’i oynamak isterdim; bir de Black Swan’daki Nina’yı. Tabii Kill Bill’i de atlamamak lazım” dedi.

Çıkış yapmasını sağlayan Derin rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı:

“Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor. Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

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Bu karakteri canlandırmaktan büyük keyif aldığını ekleyen oyuncu, “Derin bana uçsuz bucaksız geliyor. Onunla birlikte kendimi keşfediyorum” dedi.

AŞK İNSANI DİNÇ TUTUYOR

Aşk hakkındaki soruları da yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak... Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi... Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” diye konuştu.