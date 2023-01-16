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Melis Sezen: Burası sihirli mistik bir yer

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#Melis Sezen#Altın Üzüm Bağı Festivali#Burak Akçapar
Melis Sezen: Burası sihirli mistik bir yer
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:27

Melis Sezen, Altın Üzüm Bağı Festivali’ne katılmak üzere gittiği İspanya’dan paylaşım yaptı.

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Oyuncu, Granada şehrinde verdiği pozları “Kutsal, mistik ve sihirli bir yer burası. Her zerrenizle hissedebiliyorsunuz” notuyla Instagram’da yayınladı.

Etkinlik için 2 gün öncesinden gittiği Orgiva bölgesinde köyleri gezen Sezen’e Alhambra Sarayı ziyaretinde Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, İspanyol şarkıcı Maria del Monte, İspanyol aktör Ricardo Gómez ve Cezayirli aktör Abdel Hamid Krim de eşlik etti.

İspanya’da 4 gün geçiren Sezen, keyifli anlarını takipçileriyle de paylaştı.

Melis Sezen: Burası sihirli mistik bir yer

ÖDÜL ALDI

İspanya’da “Sadakatsiz” dizisindeki ‘Derin’ rolüyle tanınan Melis Sezen, Altın Üzüm Bağı Festivali’nde İspanyol yıldızlarla birlikte ödül aldı.

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#Melis Sezen#Altın Üzüm Bağı Festivali#Burak Akçapar

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