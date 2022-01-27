Melis Sezen: Aşık olunca sevgi kelebeği oluyorum

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Melis Sezen, Alem Dergisi’nin yeni sayısına konuk oldu. Sezen, “Âşık olduğunuzda nasıl biri oluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar... Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli, çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri baştaki flört, heyecan ve paslaşmalardır. Aşk, hayatımın her yerinde.” Oyuncu, ‘Derin’ karakterinin her bölümde farklı bir çılgınlıkla seyircinin karşısına çıktığını söyledi: “Derin’i çok seviyorum. Ona hayat verdiğim için ne kadar mutlu olduğumu, onunla ne çok şey öğrendiğimi anlatamam. Ama o aşkta başka bir seviyede. Kimse onunla yarışamaz.”

Kendimi kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem

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Melis Sezen, birçok farklı projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi: “Projelerimin hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Kendimi kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem.” Oyuncu ayrıca “Oyunculuk, hayatım. Daha yolculuğumun başındayım” dedi.

Benim dünyamda buna yer yok

Melis Sezen, oyunculuğu hakkındaki eleştirilere şu cevabı verdi: “Eleştir, işimizin bir parçası. Fakat aradaki saygı yok sayılırsa ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem. Bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.”