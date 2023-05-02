Melis Sezen: Aşık olunca çiçek açıyorum

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KANAL D’de yayınlandığı dönemde büyük ses getiren “Sadakatsiz”le şöhreti yakalayan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, “Sadakatsiz”de canlandırdığı Derin karakterinden kopmasının zaman aldığını itiraf etti:

UZUN SÜRE DERİN’DEN KOPAMADIM

“2 sene boyunca her gün onunla birlikteydim bir noktadan sonra mimiklerimiz birbirine karışmış, tepkilerimiz birbirine benzemeye başlamıştı. Ama onun ötesinde çok yoğun bir duygusal bağım vardı onunla, çok uzun süre hem çıkamadım hem de bırakamadım. Bıraktım diyordum kendime, bırakman lazım artık ama bırakamıyordum. Sonra ona veda ettim, tam ne zaman olduğu da bende.” Sezen, “Oyunculuğun en çok nesini sevdin ve seviyorsun?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Özgürlüğünü. Her şey olabilmeyi. Her şeyin ötesinde kendimi keşfetmeyi sağlamasını.”

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İÇİMDE TANIMADIĞIM ŞEYLER UYANIYOR

Geçtiğimiz günlerde işinsanı sevgilisi Atilla Bingöl ile ilk kez objektiflere yakalanan Melis Sezen aşk hayatı hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, “Âşka ilgili neler düşünüyorsun? Şu an âşık mısın” sorusuna kaçamak bir yanıt verdi: “Hiçbir şey bilmiyormuşum. Âşka açtım kendimi demiştim, bir yolculuktayım ve bu bir bilme hali değil.” Sezen, âşık olunca nasıl bir kadın olduğunu da şu sözlerle anlattı: “İçimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Ama bütün yaşamı içimde hissediyorum ve dışarı taşıyorum. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum.”

Melis Sezen, Marie Claire dergisi için birbirinden iddialı pozlar verdi.

KENDİMİ AKIŞINA BIRAKIYORUM

Melis Sezen, “Yorulduğunda ya da her şeyden bıkma noktasına geldiğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kaynağım inancım, her zaman, her an, teslimiyetim. Dans etmek çok iyi geliyor bana, dans ediyorum. Kendimi akışa bırakmaya çalışıyorum, bırakıyorum. Kitap okumak da çok dinlendiriyor, besliyor.”