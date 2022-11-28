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Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı!

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#Melis İşiten#Uraz Kaygılaroğlu#Şeyma Subaşı
Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 08:39

Tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan Melis İşiten, önceki gün kızı Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile bir aradaydı.

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Uraz Kaygılaroğlu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında “Şükür anı” notuyla paylaştı. O kareye yorum yağdı.

Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birbirlerine duydukları aşkı sosyal medyada dile getirdi. Alsaloussi, fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Senden başkasıyla yeni yolculuklara çıkacağımı hayal bile edemiyorum. Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse.” Subaşı da Alsaloussi ile verdiği pozları “Seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla yayınladı.

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Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı

Sıcak kış

Melis Sezen, Miami tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sezen önceki gün mavi bikinili pozlarına “Sıcak kış” notunu düşerek beğeniye sundu. Ünlü oyuncunun plaj karelerine hayranlarından birçok beğeni geldi.

Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı

Durun poz verelim

Cemal Can Canseven ve Danla Bilic, önceki akşam Etiler’deki bir mekana girerken görüntülendi. İkili, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Durun, poz verelim de birlikte öyle çekin” dedi. İkilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı. (Sayit DURMAZ)

Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı

Gece gezmesi

Engin Can Ural ve eşi Merve Ural önceki gece Bebek trafiğinde arabalarının içinde görüntülendi. Çift ve arkadaşlarının bir mekandan çıkıp evlerine gittikleri öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Melis İşiten ölümden dönmüştü... Şükür anı

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#Melis İşiten#Uraz Kaygılaroğlu#Şeyma Subaşı

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