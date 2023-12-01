Melis İşiten ayrılık sürecini anlattı: Bir yerde patlayacağız diye bekliyorduk

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Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Melis İşiten, Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler”de ayrılık hakkında konuştu. Oyuncu, boşanmanın sürpriz olmadığını söyledi:

“Çok seviyorum, onun da beni çok sevdiğinden şüphem yoktu. Boşanma kararını çok hızlı verdik, birbirimizi sevmemiz çok büyük etkendi. Çok genç yaşta evlenip, anne baba olduk. Çok heyecanlı tipleriz, bu bizim için beklenen bir şeydi. Bu kadar âşık olup, bu kadar yüksek gidemedi. Bir yerde patlayacak diye bekliyorduk. Hiç birbirimize yalan söylemedik, bu muazzam bir saygıya sebep oluyor. Benim en büyük avantajım buydu, çok iyi bir iletişimimiz var, dürüstüz. Ama olmadı.”

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BAŞIMA BİR ŞEY GELSE URAZ’I ARARIM

Melis İşiten, ayrılıktan sonraki 1 yılın zor geçtiğini anlattı: “Boşanırken kadın istese bütün dünyaları da yıkabilir, toz pembe de yapabilir. Ne gerek var karşında bu kadar dürüst bir adam varken? 1 sene çok zorlandık, çok yüksek bir dünyadan çıkıp soğutmak çok zordu. Kızımız Ada da çok küçüktü. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiyle çekildim, uzaklaştım. Herkes bir kafasını dinlesin dediğimiz bir 2 senemiz oldu. Sonra yeniden, kızgınlık olmadığı için, yeniden bir araya gelmeye başladık. Benim geçirdiğim trafik kazasından sonra yeniden arkadaş olmuşuz gibi oldu. Başıma bir şey gelse ben Uraz’ı arardım, Uraz bunu biliyor. O da beni arar.”